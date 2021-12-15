Відповідну інформацію Урсула фон дер Ляєн повідомила у своєму твітері. Це трапилось 15 грудня.

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Євросоюз знову пригрозив Росії санкціями

Глава Єврокомісії написала, що Євросоюз повністю підтримує Україну перед російською агресією.

Будь-які подальші агресивні дії проти України будуть дорого обходитися Росії. Ми можемо посилити і розширити існуючі санкції або, за необхідності, ухвалити додаткові,
– повідомила фон дер Ляєн.

До речі, 15 грудня в Брюсселі стартує саміт "Східного партнерства" за участю лідерів Євросоюзу та країн-членів.

Президент Володимир Зеленський вирушив у Брюссель. Там він проведе двосторонні зустрічі з:

  • з лідерами держав – членів ЄС та країн-партнерів;
  • керівництвом Європейського Союзу;
  • генеральним секретарем НАТО.

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Повний текст публікації Урсули фон дер Ляєн

ЄС повністю підтримує Україну перед обличчям російської агресії.

Будь-які подальші агресивні дії проти України будуть мати величезні витрати для Росії.

Ми можемо посилити та розширити діючі санкції або запровадити додаткові, якщо потрібно.