Відповідну інформацію Урсула фон дер Ляєн повідомила у своєму твітері. Це трапилось 15 грудня.
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Євросоюз знову пригрозив Росії санкціями
Глава Єврокомісії написала, що Євросоюз повністю підтримує Україну перед російською агресією.
Будь-які подальші агресивні дії проти України будуть дорого обходитися Росії. Ми можемо посилити і розширити існуючі санкції або, за необхідності, ухвалити додаткові,
– повідомила фон дер Ляєн.
До речі, 15 грудня в Брюсселі стартує саміт "Східного партнерства" за участю лідерів Євросоюзу та країн-членів.
Президент Володимир Зеленський вирушив у Брюссель. Там він проведе двосторонні зустрічі з:
- з лідерами держав – членів ЄС та країн-партнерів;
- керівництвом Європейського Союзу;
- генеральним секретарем НАТО.
Коротко про можливі санкції Росії через війська біля кордону України
- Наприкінці жовтня американська преса повідомила, що Росія стягує війська до кордону України. Згодом глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що біля кордону Україні понад 93 тисячі військ.
- 13 грудня Штати заявили, що можуть ухвалити нові санкції проти Росії. Відповідну заяву зробив глава комітету в закордонних справах Грегорі Мікс та старший республіканець Майкл Маккол. Вони пояснили, що Конгрес США зі сторони обох партій підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
- 14 грудня джерела у німецькій владі заявили, що в питанні санкцій не варто окремо виділяти "Північний потік-2". Там пригрозили запровадити жорсткі економічні та політичні санкції проти Росії у випадку нападу на Україну.
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Повний текст публікації Урсули фон дер Ляєн
ЄС повністю підтримує Україну перед обличчям російської агресії.
Будь-які подальші агресивні дії проти України будуть мати величезні витрати для Росії.
Ми можемо посилити та розширити діючі санкції або запровадити додаткові, якщо потрібно.