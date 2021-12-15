Відповідну інформацію Урсула фон дер Ляєн повідомила у своєму твітері. Це трапилось 15 грудня.

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Євросоюз знову пригрозив Росії санкціями

Глава Єврокомісії написала, що Євросоюз повністю підтримує Україну перед російською агресією.

Будь-які подальші агресивні дії проти України будуть дорого обходитися Росії. Ми можемо посилити і розширити існуючі санкції або, за необхідності, ухвалити додаткові,

– повідомила фон дер Ляєн.

До речі, 15 грудня в Брюсселі стартує саміт "Східного партнерства" за участю лідерів Євросоюзу та країн-членів.

Президент Володимир Зеленський вирушив у Брюссель. Там він проведе двосторонні зустрічі з:

з лідерами держав – членів ЄС та країн-партнерів;

керівництвом Європейського Союзу;

генеральним секретарем НАТО.

Коротко про можливі санкції Росії через війська біля кордону України

Наприкінці жовтня американська преса повідомила, що Росія стягує війська до кордону України. Згодом глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що біля кордону Україні понад 93 тисячі військ.

13 грудня Штати заявили, що можуть ухвалити нові санкції проти Росії. Відповідну заяву зробив глава комітету в закордонних справах Грегорі Мікс та старший республіканець Майкл Маккол. Вони пояснили, що Конгрес США зі сторони обох партій підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

14 грудня джерела у німецькій владі заявили, що в питанні санкцій не варто окремо виділяти "Північний потік-2". Там пригрозили запровадити жорсткі економічні та політичні санкції проти Росії у випадку нападу на Україну.

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Повний текст публікації Урсули фон дер Ляєн

ЄС повністю підтримує Україну перед обличчям російської агресії.



Будь-які подальші агресивні дії проти України будуть мати величезні витрати для Росії.



Ми можемо посилити та розширити діючі санкції або запровадити додаткові, якщо потрібно.