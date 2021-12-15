Видання на підтвердження цього наводить слова високопоставлених дипломатів та офіційних осіб. На умовах анонімності вони заявили, що певні країни чинять опір санкціями проти Москви.
Читайте також ЄС може посилити й розширити санкції щодо Росії, – голова Єврокомісії
Євросоюз не поспішає з новими санкціями проти Росії
Зокрема, затягують з узгодженням жорсткіших санкційних заходів проти Росії у випадку її повномасштабного вторгнення в Україну такі країни: Німеччина, Франція, Італія та Іспанія.
Не змінює ситуацію й те, що Кремль не демонструє жодних ознак того, що відмовиться від нарощування військ біля українських кордонів.
В ЄС сподіваються на дипломатію
Видання додає, що згадані країни хочуть зосередитися на переговорах з Москвою, перш ніж анонсувати економічні санкції. Хоча є інші країни-учасниці ЄС, які стверджують, що підтримка публічних загроз санкцій матиме кращий стримувальний ефект для президента Росії Володимира Путіна.
Заяви про готовність Євросоюзу посилити санкції
- Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий посилити санкції проти Росії або ж запровадити нові. Це станеться, якщо Москва продовжуватиме агресію щодо України.
- Днями про готовність Євросоюзу вводити політичні та економічні обмеження проти держави-агресорки заявляв і голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
До речі, НАТО вперше готує для Путіна потужні санкції – дивіться відео