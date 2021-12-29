Їх має бути більше, – Данілов
Водночас загроза повномасштабного вторгнення агресора існує вже 8 років. Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони заявив у інтерв'ю.
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Для повномасштабного вторгнення їх має бути щонайменше у 3, 4, 5 разів більше, ніж є зараз. Чи існує загроза? Звісно, для нас вона існує постійно,
– наголосив Данілов.
Він зазначив, що для України не новина те, що російські військові перебувають на Донбасі. Адже якби їх там не було, то питання Донецької та Луганської областей давно б закрили.
Де є райони найбільшої небезпеки
- У Маріуполі,
- в Донецькій області,
- Луганській області.
Данілов розповів, у якому випадку Росія вдасться до зброї
Чиновник підкреслив, що президент Росії Володимир Путін хоче закріпити окупацію Криму. Для цього йому потрібно, щоб наша країна перестала існувати у тих кордонах, в яких вона є зараз. Це завдання номер один для агресора.
За словами секретаря РНБО, російський президент хоче розколоти Україну на кілька частин. Робитиме він це шляхом внутрішньої дестабілізації України. Якщо ж агресору це не вдасться, то лише тоді він може використати зброю. Однак Збройні сили України до цього готові.
Коротко про війська Росії біля кордону України
- Про нарощування російських військ біля кордону України говорять ще з жовтня.
- За даними розвідки, агресор може вдертися на нашу територію у січні – лютому 2022 року.
- У Міноборони вже розширили перелік спеціальностей, представниці яких повинні стати на облік у військкоматі.
- Водночас Росія фактично поставила ультиматум США і НАТО та оприлюднила перелік "гарантій безпеки". Серед них вона вимагає не брати Україну до складу Альянсу.
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