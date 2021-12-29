За словами Андрія Крищенка, Київ, як і вся Україна, має бути готовим до повномасштабної російської агресії. Про це заступник Віталія Кличка заявив в інтерв'ю.

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Як кияни дізнаються про загрозу

Андрій Крищенко заявив, що програма "Захисник Києва" уже готова і скоро її проголосують у міській раді. Крім того, заступник голови КМДА заявив, що з 1 січня в столиці створюватимуть підрозділи територіальної оборони.

Для тих, хто не може долучитися до територіальної оборони, Крищенко радить бути напоготові та мати "тривожні валізи". За його словами, вона може й не знадобиться, однак потрібно бути готовими.

Бажано завжди мати набір речей – так звану "тривожну валізу", яку можна швидко взяти із собою. В першу чергу, це – документи, медикаменти на всіх членів сім’ї, зручний одяг по сезону, запас продуктів на добу – дві. Бажано отримати якісь навички першої медичної допомоги: не обов’язково курси проходити, зараз багато роликів на цю тему в інтернеті,

– заявив Крищенко.

Також заступник Кличка розповів, що у випадку військової загрози, киян повідомлять сиренами та через радіо. Якщо мобільний зв'язок працюватиме – надійдуть сповіщення на телефон. Крім того, міська влада пропрацьовує плани евакуації.

Підготовка столиці до можливої військової загрози

З осені 2021 року в західних ЗМІ поширювали інформацію про загрозу вторгнення Росії уже на початку 2022 року. Пізніше її підтвердили і в українській розвідці.

Через це в Україні почали підготовку до найгіршого сценарію. Зокрема у Києві провели перевірку бомбосховищ.

За словами Андрія Крищенка, майже всі бомбосховища збудовані в радянські часи на великих підприємствах.

Міська влада Києва приводить бомбосховища до ладу.

Також серед киян ведуть роз'яснювальну роботу щодо того, як поводитися у випадку загрози військового вторгнення до столиці.

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