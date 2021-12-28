Зараз Польща не виключає жодного варіанту розвитку подій. Про це заявив голова Кабінету президента Польщі Павел Шрот.

До теми Росія пригрозила військовою відповіддю, якщо НАТО "продовжуватиме наступати"

Перед святами президент зустрічався з президентом Володимиром Зеленським у форматі Люблінського трикутника. Але це не останні контакти, співпраця є дуже інтенсивною,

– наголосив Шрот.

Польський політик також запевняє, що президент Анджей Дуда дуже підтримує Україну у збереженні її територіальної цілісності та демократичного устрою.

Важливо! Після зустрічі глав країн-членів Люблінського трикутника Анджей Дуда заявляв, що найбільшою помилкою буде погоджуватися на шантаж Росії у випадку з її агресією. Крім того, він вважає, що світ нічого не зробив для того, щоб обмежити військові та імперські амбіції Росії.

Ситуація на кордоні України та Росії

Росія і далі продовжує нарощувати військові потужності біля кордону з Україною. Присутність ворожих військ посилюють по різних напрямках. У Міноборони вже попередили про це наших союзників.

Як заявляв очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, у військовому відношенні Росія має значну перевагу над Україною в Азовському морі. Ба більше, в разі вторгнення країна-агресорка використає цю перевагу для тиску на південні міста України.

У Володимира Путіна заявляли, що Москву начебто безпідставно звинувачують у підготовці вторгнення в Україну. Мовляв, Росія ніколи "не нападає першою".

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