Зараз Польща не виключає жодного варіанту розвитку подій. Про це заявив голова Кабінету президента Польщі Павел Шрот.

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Перед святами президент зустрічався з президентом Володимиром Зеленським у форматі Люблінського трикутника. Але це не останні контакти, співпраця є дуже інтенсивною,
– наголосив Шрот.

Польський політик також запевняє, що президент Анджей Дуда дуже підтримує Україну у збереженні її територіальної цілісності та демократичного устрою.

Ситуація на кордоні України та Росії

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