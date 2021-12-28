Сейчас Польша не исключает ни одного варианта развития событий. Об этом заявил глава кабинета президента Польши Павел Шрот.

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Перед праздниками президент встречался с президентом Владимиром Зеленским в формате Люблинского треугольника. Но это не последние контакты, сотрудничество является очень интенсивным,

– подчеркнул Шрот.

Польский политик также уверяет, что президент Анджей Дуда очень поддерживает Украину в сохранении ее территориальной целостности и демократического устройства.

Важно! После встречи глав стран-членов Люблинского треугольника Анджей Дуда заявлял, что самой большой ошибкой будет соглашаться на шантаж России в случае ее агрессии. Кроме того, он считает, что мир ничего не сделал для того, чтобы ограничить военные и имперские амбиции России.

Ситуация на границе Украины и России

Россия и дальше продолжает наращивать военные мощности у границы с Украиной. Присутствие вражеских войск усиливают по разным направлениям. В Минобороны уже предупредили об этом наших союзников.

Как заявлял глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, в военном отношении Россия имеет значительное преимущество над Украиной в Азовском море. Более того, в случае вторжения страна-агрессор использует это преимущество для давления на южные города Украины.

У Владимира Путина заявляли, что Москву якобы безосновательно обвиняют в подготовке вторжения в Украину. Мол, "Россия никогда не нападает первой".

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