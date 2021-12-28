Сейчас Польша не исключает ни одного варианта развития событий. Об этом заявил глава кабинета президента Польши Павел Шрот.

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Перед праздниками президент встречался с президентом Владимиром Зеленским в формате Люблинского треугольника. Но это не последние контакты, сотрудничество является очень интенсивным,
– подчеркнул Шрот.

Польский политик также уверяет, что президент Анджей Дуда очень поддерживает Украину в сохранении ее территориальной целостности и демократического устройства.

Ситуация на границе Украины и России

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