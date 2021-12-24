Американский журнал показал, где именно расположены войска государства-агрессора по состоянию на вторую половину декабря. Издание ссылается на карту, которую Минобороны рассылает союзникам Украины.

Важно США планируют предоставлять Украине разведданные для отражения атак России

Какая ситуация у границ Украины

На опубликованной карте видно, как Россия сосредотачивает свои силы у границ Украины. На территории Беларуси, например, разместили авиационные части, танковый батальон и мотопехотные подразделения. Отметим, что Россия не исключает размещения ядерного оружия в Беларуси. В Москве пригрозили, что все будет зависеть от реакции США и НАТО на "гарантии безопасности".

В Курской области, которая граничит с Сумщиной, обустроили лагерь с боевой техникой и различным вооружением. Кроме этого, на восточную границу Украины перебросили около 10 батальонных тактических групп. Похожая ситуация и на Юге. В оккупированном Крыму находится подразделение с ракетными установками "Искандер". Туда их отправили из Владикавказа.

Ситуация у границ Украины / Карта Министерства обороны

В украинском ведомстве поделились с союзниками информацией о развертывании Россией большего количества танков, артиллерии и бронетехники. Кроме этого, там обратили внимание и на полеты российских бомбардировщиков и истребителей в соседней Беларуси.

Обратите внимание! Накануне в СНБО заявили, что у границ Украины находятся 122 тысячи российских военных. При этом, Алексей Данилов заверил, что ситуация под контролем.

Что украинцы думают об угрозах со стороны России

Согласно результатам опроса КМИС, почти 50% украинцев верят в то, что нам грозит полномасштабное нападение России. При этом около 41% верят, что такой вариант развития событий не является реальным.

Большинство респондентов (57,8%) считают, что власти Украины прилагают недостаточно усилий, для предотвращения вражеского вторжения. Противоположное мнение поддерживают 27,1% украинцев.

Россия хочет "поймать" беспилотник ВСУ: смотрите видеоблог Inpormnapalm на 24 канале