По словам Андрея Крищенко, Киев, как и вся Украина, должен быть готов к полномасштабной российской агрессии. Об этом заместитель Виталия Кличко заявил в интервью.

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Как киевляне узнают об угрозе

Андрей Крищенко заявил, что программа "Защитник Киева" уже готова и скоро ее проголосуют в городском совете. Кроме того, замглавы КГГА заявил, что с 1 января в столице будут создаваться подразделения территориальной обороны.

Для тех, кто не может присоединиться к территориальной обороне, Крищенко советует быть готовым и иметь "тревожные чемоданы". По его словам, не обязательно, что он пригодится, однако нужно быть готовыми.

Желательно всегда иметь набор вещей – так называемый "тревожный чемодан", который можно быстро взять с собой. В первую очередь, это – документы, медикаменты на всех членов семьи, удобная одежда по сезону, запас продуктов на сутки-две. Желательно получить какие-то навыки первой медицинской помощи: не обязательно проходить курсы, сейчас много роликов на эту тему в интернете,

– заявил Крищенко.

Также заместитель Кличко рассказал, что в случае военной угрозы, киевлянам сообщат сиренами и по радио. Если мобильная связь будет работать, будут посылась уведомления на телефон. Кроме того, городские власти прорабатывают планы эвакуации.

Подготовка столицы к возможной военной угрозе

С осени 2021 года в западных СМИ распространялась информация об угрозе вторжения России уже в начале 2022 года. Позже его подтвердили и в украинской разведке.

Поэтому в Украине начали подготовку к худшему сценарию. В частности, в Киеве провели проверку бомбоубежищ.

По словам Андрея Крищенко, почти все бомбоубежища построены в советское время на крупных предприятиях.

Городские власти Киева приводят бомбоубежища в строй.

Также среди киевлян ведут разъяснительную работу по поводу того, как вести себя в случае угрозы военного вторжения в столицу.

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