Как отметили в КГГА, для укрытия населения от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного, так и военного характера, в столице создан фонд защитных сооружений гражданской обороны. Обеспечить доступ к укрытию людей в случае наступления необходимости должны руководители организаций и владельцы хранилищ.

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Чиновники также проверили состояние укрытий, чтобы понять, какие на самом деле смогут служить киевлянам и гостям города хранилищами.

Где в Киеве можно спрятаться от чрезвычайной ситуации

Чиновники отметили, что включили в Фонд:

хранилища гражданской защиты;

подземное пространство метрополитена;

подвальные помещения жилых домов;

подземные паркинги;

другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.

Полный перечень бомбоубежищ Киева можно посмотреть на интерактивной карте города.

Вскоре будут тестировать сирены

21 декабря в КГГА рассказали о том, что вскоре проинформируют киевлян о проведении проверки систем массового оповещения. День и время включения сирен чиновники сообщат, как только определятся с ними.