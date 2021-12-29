Их должно быть больше, – Данилов

В то же время угроза полномасштабного вторжения агрессора существует уже 8 лет. Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны заявил в интервью.

К теме Раздадутся сирены, объявят по радио: в КГГА посоветовали иметь "тревожный чемодан" на случай войны

Для полномасштабного вторжения их должно быть как минимум в 3, 4, 5 раза больше, чем сейчас. Существует ли угроза? Конечно, для нас она существует постоянно,

– подчеркнул Данилов.

Он отметил, что для Украины не новость то, что российские военные находятся на Донбассе. Ведь если бы их там не было, то вопрос Донецкой и Луганской областей давно бы закрыли.

Где есть районы наибольшей опасности

В Мариуполе,

в Донецкой области,

Луганской области.

Данилов рассказал, в каком случае Россия прибегнет к оружию

Чиновник подчеркнул, что президент России Владимир Путин хочет закрепить оккупацию Крыма. Для этого ему нужно, чтобы наша страна перестала существовать в тех границах, в которых она есть сейчас. Это задача номер один для агрессора.

По словам секретаря СНБО, российский президент хочет расколоть Украину на несколько частей. Делать это он будет путем внутренней дестабилизации Украины. Если же агрессору это не удастся, то только тогда он может использовать оружие. Однако Вооруженные Силы Украины к этому готовы.

Коротко о войсках России у границы Украины

О наращивании российских войск у границы Украины говорят еще с октября.

По данным разведки, агрессор может ворваться на нашу территорию в январе – феврале 2022 года.

В Минобороны уже расширили перечень специальностей, представительницы которых должны встать на учет в военкомате.

В то же время Россия фактически поставила ультиматум США и НАТО и обнародовала перечень "гарантий безопасности". Среди них она требует не брать Украину в состав Альянса.

Это может вас заинтересовать – дата вероятного вторжения России: смотрите видео