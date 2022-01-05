Министр иностранных дел Украины отметил важность этой поездки. Речь не только о безопасности Украины, но и всей Европы.
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"Этот визит – знак единства Украины и ЕС на фоне угроз России и силы нашей дипломатии ради мира, безопасности и справедливости в Европе", – отметил Кулеба.
Кулеба и Боррель вылетели на Луганщину / Фото из твиттера Матти Маасикаса
Спикер Кулебы Георгий Тихий опубликовал видео из вертолета.
Кулеба и Боррель отправились в Луганскую область: смотрите видео
Визит Борреля в Украину: главное
- Представитель ЕС прибыл в Украину в ночь на 5 января.
- Накануне визита Боррель пригрозил России – заверил, что Евросоюз будет действовать более решительно, если она совершит новые атаки.
- В конце поездки глава европейской дипломатии встретится в Киеве с представителями украинской власти.
Полный текст публикации Дмитрия Кулебы:
В вертолете с Жозепом Боррелем, вылетаем на Луганщину. Первый визит высокого представителя ЕС на Донбасс с момента, когда Россия развязала эту войну. Этот визит является знаком единства Украины и ЕС на фоне угроз России и силы нашей дипломатии ради мира, безопасности и справедливости в Европе.