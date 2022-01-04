Об этом говорилось во время телефонного разговора главы МИД Украины с новым министром иностранных дел Чехии Яном Липавским. Собеседники также обсудили подготовку Чехии к председательству в Европейском Союзе во второй половине 2022 года.

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Чешский министр заверил Кулебу, что европейская интеграция Украины будет при этом важным приоритетом. Также Липавский выразил поддержку формату ассоциированного трио Украины, Грузии и Молдовы.

Обратите внимание! Ян Липавский подтвердил, что Чехия остается партнером Украины и твердо стоит на стороне украинского народа в его борьбе за защиту территориальной целостности.

Главы украинской и чешской дипломатий также согласовали позиции стран на фоне агрессивных действий Кремля и перед рядом дипломатических контактов между США, НАТО, ОБСЕ и Россией.

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