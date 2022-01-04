Об этом говорилось во время телефонного разговора главы МИД Украины с новым министром иностранных дел Чехии Яном Липавским. Собеседники также обсудили подготовку Чехии к председательству в Европейском Союзе во второй половине 2022 года.
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Чешский министр заверил Кулебу, что европейская интеграция Украины будет при этом важным приоритетом. Также Липавский выразил поддержку формату ассоциированного трио Украины, Грузии и Молдовы.
Главы украинской и чешской дипломатий также согласовали позиции стран на фоне агрессивных действий Кремля и перед рядом дипломатических контактов между США, НАТО, ОБСЕ и Россией.
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Визиты дипломатов в Украину: другие новости
- Владимир Зеленский 20 декабря в Карпатах встретился с президентами Польши и Литвы. В рамках "Люблинского треугольника" они обсудили безопасность.
- В Украину в ноябре с рабочим визитом прибыла делегация Министерства обороны Великобритании. В частности, приехал госсекретарь по вопросам обороны Бен Уоллес.
- В сентябре Украину посетила делегация Конгресса США. В частности, американские дипломаты выразили поддержку Вооруженным силам.