С представителем Минобороны Британии встретился Алексей Резников – министр обороны Украины. Чиновников Резников встретил на территории министерства.

К теме Резников на днях может посетить США – где встретится с главой Пентагона, – СМИ

Уоллес вместе с Резниковым возложил цветы

Иностранная делегация и представители украинского оборонного ведомства во время встречи почтили память украинских воинов. Речь идет о военных, отдавших жизнь за независимость Украины во время российско-украинской войны.

Резников и Уоллес возложили цветы к Стеле со Звоном Памяти. Деталей и ожиданий от встречи ведомство не называет.