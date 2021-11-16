З представником Міноборони Британії зустрівся Олексій Резніков – міністр оборони України. Високопосадовців Резніков зустрів на території міністерства.

До теми Резніков днями може відвідати США, де зустрінеться з головою Пентагону, – ЗМІ

Воллес разом із Резніковим поклав квіти

Іноземна делегація та представники українського оборонного відомства під час зустрічі вшанували пам'ять українських воїнів. Мовиться про військових, які віддали життя за незалежність України під час російсько-української війни.

Резніков і Воллес поклали квіти до Стели з Дзвоном Пам'яті. Деталей та очікувань від зустрічі відомство не називає.