Резніков заявив, що мовиться про національну безпеку та інтереси. Відповідну заяву він зробив 14 листопада на брифінгу після наради РНБО в Луцьку.
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Резніков заявив, що ділки "відповідатимуть серйозно за законом"
Міністр оборони заявив, що хотів би попередити "тих ділків, які живуть в 5 областях України, які межують з Білоруссю і які планують заробляти гроші на допомозі у перетині кордону незаконними мігрантами".
Це буде проти національної безпеки України. Це питання національних інтересів. Хто буде надавати таку допомогу за гроші і продавати країну – буде відповідати досить серйозно за законом,
– запевнив Резніков.
Він також пояснив, що "вже є оперативна інформація про те, хто планує заробляти на цьому криваві гроші".
До речі, глава СБУ Іван Баканов заявив, що події на кордоні Євросоюзу та Білорусі є одним із проявів гібридної війни. Саме тому відомство "вживає весь комплекс заходів", щоб унеможливити подібний сценарій в Україні, хоча він "наразі малоймовірний".
Ймовірна загроза руху біженців через Україну: коротко
- 14 листопада голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявив, що ситуація на українсько-польському кордоні контрольована й спокійна.
- Однак у прикордонні таки розгорнули табори й тривають навчання прикордонників й нацгвардійців. Вони відпрацьовують різні можливі ситуації, прикриваючи один одного від провокацій ймовірних порушників.
- 14 листопада Олексій Данілов за підсумками наради РБНО заявив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні.
- 11 листопада Денис Монастирський заявив, що додатково кордон охоронятимуть 8 500 військових.