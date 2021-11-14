Резніков заявив, що мовиться про національну безпеку та інтереси. Відповідну заяву він зробив 14 листопада на брифінгу після наради РНБО в Луцьку.

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Резніков заявив, що ділки "відповідатимуть серйозно за законом"

Міністр оборони заявив, що хотів би попередити "тих ділків, які живуть в 5 областях України, які межують з Білоруссю і які планують заробляти гроші на допомозі у перетині кордону незаконними мігрантами".

Це буде проти національної безпеки України. Це питання національних інтересів. Хто буде надавати таку допомогу за гроші і продавати країну – буде відповідати досить серйозно за законом,

– запевнив Резніков.

Він також пояснив, що "вже є оперативна інформація про те, хто планує заробляти на цьому криваві гроші".

До речі, глава СБУ Іван Баканов заявив, що події на кордоні Євросоюзу та Білорусі є одним із проявів гібридної війни. Саме тому відомство "вживає весь комплекс заходів", щоб унеможливити подібний сценарій в Україні, хоча він "наразі малоймовірний".

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