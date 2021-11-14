Резников заявил, что говорится о национальной безопасности и интересах. Соответствующее заявление он сделал на брифинге 14 ноября после совещания СНБО в Луцке.

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Резников заявил, что дельцы "будут отвечать серьезно по закону"

Министр обороны заявил, что хотел бы предупредить "тех дельцов, которые живут в 5 областях Украины, что граничат с Беларусью и которые планируют зарабатывать деньги на помощи в пересечении границы незаконными мигрантами".

Это будет против национальной безопасности Украины. Это вопрос национальных интересов. Кто будет оказывать такую ​​помощь за деньги и продавать страну – будет отвечать достаточно серьезно по закону,
– заверил Резников.

Он также объяснил, что "уже есть оперативная информация о том, кто планирует зарабатывать на этом кровавые деньги".

Кстати, глава СБУ Иван Баканов заявил, что события на границе Евросоюза и Беларуси являются одним из проявлений гибридной войны. Именно поэтому ведомство "принимает весь комплекс мер", чтобы сделать невозможным подобный сценарий в Украине, хотя он "на данный момент маловероятен".

Возможная угроза движению беженцев через Украину: коротко

  • 14 ноября глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что ситуация на украинско-польской границе контролируемая и спокойная.
  • Однако возле границы развернули лагеря и продолжаются учения пограничников и нацгвардейцев. Они отрабатывают разные возможные ситуации, прикрывая друг друга от провокаций вероятных нарушителей.
  • 14 ноября Алексей Данилов по итогам совещания СБНО заявил, что Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе.
  • 11 ноября Денис Монастырский заявил, что дополнительно границу будут охранять 8 500 военных.