Резников заявил, что говорится о национальной безопасности и интересах. Соответствующее заявление он сделал на брифинге 14 ноября после совещания СНБО в Луцке.

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Резников заявил, что дельцы "будут отвечать серьезно по закону"

Министр обороны заявил, что хотел бы предупредить "тех дельцов, которые живут в 5 областях Украины, что граничат с Беларусью и которые планируют зарабатывать деньги на помощи в пересечении границы незаконными мигрантами".

Это будет против национальной безопасности Украины. Это вопрос национальных интересов. Кто будет оказывать такую ​​помощь за деньги и продавать страну – будет отвечать достаточно серьезно по закону,

– заверил Резников.

Он также объяснил, что "уже есть оперативная информация о том, кто планирует зарабатывать на этом кровавые деньги".

Кстати, глава СБУ Иван Баканов заявил, что события на границе Евросоюза и Беларуси являются одним из проявлений гибридной войны. Именно поэтому ведомство "принимает весь комплекс мер", чтобы сделать невозможным подобный сценарий в Украине, хотя он "на данный момент маловероятен".

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