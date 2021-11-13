Россия хочет оккупировать Азовское море, – Резников
13 ноября новоназначенный министр обороны побывал с рабочим визитом в Бердянске Запорожской области. Вместе с ним был главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
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Чиновники ознакомились с ходом строительства военно-морской базы "Восток", гидротехнических сооружений у причальной стенки и будущей казармы для военнослужащих отдельного батальона морской пехоты.
Резников подчеркнул, что Россия пытается фактически оккупировать Азовское море. Это создает угрозы для судоходства. Поэтому Украине следует развивать Военно-морские силы.
Для этого будем привлекать не только государственные средства, это также будет одной из задач военной дипломатии для усиления взаимодействия с партнерами. После поездки мы проведем детальный анализ текущей ситуации. Будут даны поручения, чтобы ускорить строительство базы ВМС в Бердянске,
– рассказал министр.
Как развивают ВМС
Командующий ВМС Алексей Неижпапа сообщил, что на баланс Минобороны передадут участок размером в 3,04 гектара. На нем разместят:
- командование базы;
- два дивизиона кораблей: дивизион малых бронированных артиллерийских катеров и патрульных катеров типа Mark VI и дивизион судов обеспечения;
- радиотехническое подразделение и подразделение борьбы с противодиверсионными средствами;
- силы обеспечения.
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В 2021 году выделили земельный участок в 1,4 гектара, где возводят казарменный комплекс для 200 военнослужащих отдельного батальона морской пехоты. Кроме того, предусмотрено строительство медицинского пункта, спортивного комплекса и общежития для семей военнослужащих.