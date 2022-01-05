Какова цель визита Борреля в Украину

Дипломат приехал в нашу страну, чтобы продемонстрировать поддержку Европейским Союзом территориальной целостности Украины. Это происходит на фоне возможной агрессии Москвы против Киева.

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В связи с усилением военного могущества России (возле границ Украины – 24 канал) я нахожусь здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины и поддержать последовательные усилия по реформированию, которые имеют ключевое значение для устойчивости,

– подчеркнул политик.

Кстати, Боррель выбрал именно Украину для первого визита в году. Здесь он сперва встретится с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. После этого политики отправятся на Донбасс, в частности в Станицу Луганскую.

Далее Боррель отправится в Киев, где у него запланирована встреча с украинскими властями.

Европейский дипломат хочет поговорить с украинскими политиками, чтобы выяснить, что их беспокоит и как это можно решить. Он подчеркивал, что наше государство может свободно выбирать политические альянсы безопасности и партнерства: "Никто не будет принимать решения по вопросам, связанным с Украиной, без Украины".

Россия может атаковать Украину: коротко

С осени 2021 года международное сообщество говорит об увеличении российских войск возле границы Украины.

По данным украинской разведки, Россия может пойти в наступление в январе – феврале 2022 года.

Однако секретарь совета нацбезопасности Алексей Данилов отметил, что для этого у врага должно быть, как минимум втрое больше войск возле границы. В то же время он подчеркнул, что угроза вторжения существует уже 8 лет.

Президент Владимир Путин требует, чтобы НАТО не брало в свой состав Украину. В противном случае Кремль угрожает "полномасштабной войной в Европе".

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Полный текст публикации Жозепа Борреля в твиттере:

Мой первый визит в 2022 году – Станица Луганская и Киев, Украина.

В связи с усилением военного могущества России я нахожусь здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины и поддержать последовательные усилия по реформированию, которые имеют ключевое значение для устойчивости.