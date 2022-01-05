Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс во время брифинга. Диалог между Россией и США будет узко сфокусирован на вопросах стратегической стабильности

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"Что касается нашего взаимодействия с Россией в контексте диалога по стратегической стабильности, мы не будем обсуждать вопросов, касающихся НАТО, вопросов, которые касаются исключительно Европы", – заявил Прайс.

По словам представителя Госдепа, США не намерены обсуждать вопрос европейских союзников и партнеров без их участия.

Мы ничего не будем делать или говорить о них без них,

– подчеркнул Прайс.

Представитель Госдепа также напомнил, что по двусторонним переговорам с Россией в Женеве состоятся заседания Совета Россия – НАТО и переговоры российской стороны и ОБСЕ.

Санкции против России

Как рассказал Прайс, США надеются, что санкции, которые могут ввести в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, так и останутся гипотетическими.

"Мы надеемся, что масштабные и серьезные последствия, с которыми столкнется российская экономика, если агрессия России в отношении Украины продолжится, останутся гипотетическими, потому что мы искренни в нашем желании продолжать дипломатию и деэскалацию", – заявил он.

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Прайс также отметил, что не готов обсуждать публично, в чем именно будут заключаться возможные санкции. По его словам, в России понимают, о чем говорится.

Представитель Госдепа добавил, что вопрос санкций вряд ли будет занимать важное место в переговорах между США и Россией в Женеве.

Переговоры с Россией: коротко

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил, что переговоры между США и Россией по вопросам безопасности в Женеве состоятся 10 января.

В то же время заседание Совета Россия – НАТО состоится 12 января. В Альянсе призвали Москву учитывать обеспокоенность западных государств по ситуации вблизи украинской границы.

Глава МИД России Сергей Лавров сделал громкое заявление по переговорам с Альянсом. Москва отправит туда своих военных. Мол, именно так будут требовать "гарантии безопасности".

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