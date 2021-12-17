Американские журналисты говорят, что Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз их до сих пор согласовывают. Белый дом при этом хочет более широкого пакета, в ЕС же немного более осторожны.

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США хотят согласовать с ЕС широкий пакет санкций против России

Администрация президента США Джо Байдена подталкивает союзников в Европейском Союзе и Великобритании завершить разработку широкого пакета совместных санкций против российских банков и энергетических компаний.

Этот пакет стороны введут, если Кремль нападет на Украину.

Владимир Путин пока не показал никаких признаков отвода многотысячных войск от украинских границ.

Обо всем этом сообщили изданию люди, "знакомые с дискуссиями".

Однако процесс согласования пакета санкций неоднороден:

Страны ЕС считают, что слишком поспешное объявление антироссийских мер может подорвать усилия по дипломатическому урегулированию кризиса.

США уверены, что пакет как раз и будет попыткой сдержать Россию от нападения.

Итак, стороны пока ищут баланс.

Какие санкции против России вызывают особые дискуссии Это отключение России от платежной системы SWIFT и вопрос "Северного потока-2".



Санкционные движения в этих направлениях могут возбудить глобальные рынки энергоносителей и другого российского экспорта. Плюс 40% европейских поставок газа обеспечивает Россия, и страны ЕС опасаются их потерять.

Важно: для принятия любого пакета санкций необходимо единодушие государств-членов ЕС. Обсуждают наказание для финансовых учреждений России, оборонных предприятий, энергетического сектора и тому подобное.