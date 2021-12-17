Американские журналисты говорят, что Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз их до сих пор согласовывают. Белый дом при этом хочет более широкого пакета, в ЕС же немного более осторожны.
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США хотят согласовать с ЕС широкий пакет санкций против России
Администрация президента США Джо Байдена подталкивает союзников в Европейском Союзе и Великобритании завершить разработку широкого пакета совместных санкций против российских банков и энергетических компаний.
- Этот пакет стороны введут, если Кремль нападет на Украину.
- Владимир Путин пока не показал никаких признаков отвода многотысячных войск от украинских границ.
Обо всем этом сообщили изданию люди, "знакомые с дискуссиями".
Однако процесс согласования пакета санкций неоднороден:
- Страны ЕС считают, что слишком поспешное объявление антироссийских мер может подорвать усилия по дипломатическому урегулированию кризиса.
- США уверены, что пакет как раз и будет попыткой сдержать Россию от нападения.
Итак, стороны пока ищут баланс.
Какие санкции против России вызывают особые дискуссииЭто отключение России от платежной системы SWIFT и вопрос "Северного потока-2".
Санкционные движения в этих направлениях могут возбудить глобальные рынки энергоносителей и другого российского экспорта. Плюс 40% европейских поставок газа обеспечивает Россия, и страны ЕС опасаются их потерять.
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