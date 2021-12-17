Американські журналісти кажуть, що Сполучені Штати Америки та Європейський Союз їх досі узгоджують. Білий дім при цьому хоче ширшого пакета, у ЄС же трохи обережніші.

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США хочуть узгодити з ЄС широкий пакет санкцій проти Росії

Адміністрація президента США Джо Байдена підштовхує союзників у Європейському Союзі та Великій Британії завершити розробку широкого пакета спільних санкцій проти російських банків та енергетичних компаній.

  • Цей пакет сторони запровадять, якщо Кремль нападе на Україну.
  • А Володимир Путін наразі не показав жодних ознак відведення багатотисячних військ від українських кордонів.

Про все це повідомили виданню люди, "знайомі з дискусіями".

Проте процес узгодження пакета санкцій неодностайний:

  • Країни ЄС вважають, що надто поспішне оголошення антиросійських заходів може підірвати зусилля з дипломатичного врегулювання кризи.
  • США ж переконані, що пакет якраз і буде спробою стримати Росію від нападу.

Отож, сторони поки шукають баланс.

Які санкції проти Росії провокують особливі дискусії

Це відключення Росії від платіжної системи SWIFT і питання "Північного потоку-2".

Санкційні рухи у цих напрямках потенційно можуть збурити глобальні ринки енергоносіїв та іншого російського експорту. Плюс 40% європейських поставок газу забезпечує Росія, і країни ЄС побоюються їх втратити.

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