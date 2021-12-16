Відповідну інформацію оприлюднив журналіст "Радіо Свобода" Річард Юзвяк. Про це він написав у твітері.
До теми Відключення від SWIFT: Європарламент закликав Росію відвести війська від кордонів України
За даними ЗМІ, ЄС погодили санкції проти Росії
На тлі розмов про нові санкції проти Росії в Раді ЄС у випадку, якщо вони знову атакують Україну, лідери ЄС погодилися продовжити діючі економічні санкції проти Росії ще на півроку,
– мовитьсмя у повідомленні.
Він пригадав, що санкції діють вже 8 років, з часу тимчасової окупації Криму Росією. До речі, 16 грудня Європарламент проголосував за резолюцію щодо засудження дій Кремля. Там закликали Росію відвести війська від кордонів України. У протилежному випадку може відключити від SWIFT, а також санкції можуть бути націлені на сектори, важливі для російської економіки, а також зрив фінансування розвідувальних служб Кремля.
Коротко про війська Росії біля кордону з України
- Наприкінці жовтня про російські війська біля кордонів України почали говорити американські ЗМІ. Згодом це підтвердила Україна.
- Зокрема міністр оборони Олексій Резніков заявив, що мовиться про орієнтовно 94 тисячі осіб військового складу країни-агресора.
- Начальник української розвідки заявив, що українські військові не зможуть відбити повномасштабний наступ Росії без допомоги Заходу.
- Після цих заяв Джо Байден проводив переговори з Володимиром Путіним. За їх результатами у Кремлі заявили, що президент США не лякав, але обіцяв фінансову ізоляцію.
Заява РНБО про кількість військ Росії на кордоні – дивіться відео
Повний текст публікації Річарда Юзвяка
На тлі розмов про нові санкції проти Росії в Раді ЄС у разі повторного нападу на Україну, лідери ЄС погодилися продовжити чинні економічні санкції проти РФ ще на пів року. Вони діють вже 8 років