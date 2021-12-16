Соответствующую информацию обнародовал журналист "Радио Свобода" Ричард Юзвяк. Об этом он написал в Твиттере.

К теме Отключения от SWIFT: Европарламент призвал Россию отвести войска от границ Украины

По данным СМИ, ЕС согласовали санкции против России

На фоне разговоров о новых санкциях против России в Совете ЕС в случае, если они снова атакуют Украину, лидеры ЕС согласились продлить действующие экономические санкции против России еще на полгода,

– говорится в сообщении.

Он вспомнил, что санкции действуют уже 8 лет, со времени временной оккупации Крыма Россией. Кстати, 16 декабря Европарламент проголосовал за резолюцию по осуждению действий Кремля. Там призвали Россию отвести войска от границ Украины. В противном случае могут отключить от SWIFT, а также санкции могут быть нацелены на секторы, важные для российской экономики, а также срыв финансирования разведывательных служб Кремля.

Коротко о войсках России у границы с Украиной

В конце октября о российских войсках у границ Украины начали говорить американские СМИ. Впоследствии это подтвердила Украина.

В частности министр обороны Алексей Резников заявил, что речь идет об ориентировочно 94 тысячах человек военного состава страны-агрессора.

Начальник украинской разведки заявил, что украинские военные не смогут отразить полномасштабное наступление России без помощи Запада.

После этих заявлений Джо Байден проводил переговоры с Владимиром Путиным. По их результатам в Кремле заявили, что президент США не пугал, но обещал финансовую изоляцию.

Заявление СНБО о количестве войск России на границе-смотрите видео

Полный текст публикации Ричарда Юзвяка

На фоне разговоров о новых санкциях против России в Совете ЕС в случае повторного нападения на Украину, лидеры ЕС согласились продлить действующие экономические санкции против РФ еще на полгода. Они действуют уже 8 лет.