Про це заявив представник Держдепу Нед Прайс під час брифінгу. Діалог між Росією та США буде вузько сфокусований на питаннях стратегічної стабільності

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"Що стосується нашої взаємодії з Росією в контексті діалогу зі стратегічної стабільності, ми не обговорюватимемо питань, що стосуються НАТО, питань, які стосуються виключно Європи", – заявив Прайс.

За словами представника Держдепу, США не мають наміру обговорювати питання європейських союзників і партнерів без їхньої участі.

Ми нічого не будемо робити або говорити про них без них,

– наголосив Прайс.

Представник Держдепу також нагадав, що за двосторонніми переговорами з Росією у Женеві відбудуться засідання Ради Росія – НАТО і перемовини російської сторони та ОБСЄ.

Санкції проти Росії

Як розповів Прайс, США сподіваються, що санкції, які можуть запровадити щодо Росії через ситуацію навколо України, так і залишаться гіпотетичними.

"Ми сподіваємося, що масштабні та серйозні наслідки, з якими зіткнеться російська економіка, якщо агресія Росії щодо України продовжиться, залишаться гіпотетичними, тому що ми щирі у нашому бажанні продовжувати дипломатію та деескалацію", – заявив він.

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Прайс також зазначив, що не готовий обговорювати публічно, у чому саме полягатимуть можливі санкції. За його словами, у Росії розуміють, про що мовиться.

Представник Держдепу додав, що питання санкцій навряд чи займатиме важливе місце у переговорах між США та Росією у Женеві.

Перемовини з Росією: коротко

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков підтвердив, що переговори між США та Росією з питань безпеки у Женеві відбудуться 10 січня.

Водночас засідання Ради Росія – НАТО відбудеться 12 січня. В Альянсі закликали Москву зважати на стурбованість західних держав щодо ситуації поблизу українського кордону.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров зробив гучну заяву щодо перемовин з Альянсом. Москва відправить туди своїх військових. Мовляв, саме так вимагатимуть "гарантії безпеки".

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