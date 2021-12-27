Також Лавров запевнив, що Росія не висуває ультиматумів з приводу тривалості переговорів. Попри це, на думку міністра, вони не можуть бути довготривалими.

До теми Не ультиматум, але й не блеф, – Москва про власні вимоги "гарантій безпеки"

Лавров вкотре повторив мантру Кремля: "Заходу не можна вірити". Він вважає, що НАТО – це проєкт для освоєння територій після розпаду СРСР.

Важливо! Раніше Лавров повідомив дату переговорів Москви та Вашингтону. Вони відбудуться 11 січня, а наступного дня – саміт Росія – НАТО.

Про які "гарантії безпеки" мовиться

Російське МЗС опублікувало проєкт договору між Москвою та Вашингтоном про "гарантії безпеки".

Москва вимагає, аби Захід надав гарантії того, що НАТО не прийматиме Україну в члени Альянсу.

Байден заявляв, що ніхто не може диктувати НАТО правила.

Зеленський про вступ України до НАТО: дивіться відео