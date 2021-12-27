Також Лавров запевнив, що Росія не висуває ультиматумів з приводу тривалості переговорів. Попри це, на думку міністра, вони не можуть бути довготривалими.

До теми Не ультиматум, але й не блеф, – Москва про власні вимоги "гарантій безпеки"

Лавров вкотре повторив мантру Кремля: "Заходу не можна вірити". Він вважає, що НАТО – це проєкт для освоєння територій після розпаду СРСР.

Про які "гарантії безпеки" мовиться

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