Також Лавров запевнив, що Росія не висуває ультиматумів з приводу тривалості переговорів. Попри це, на думку міністра, вони не можуть бути довготривалими.
До теми Не ультиматум, але й не блеф, – Москва про власні вимоги "гарантій безпеки"
Лавров вкотре повторив мантру Кремля: "Заходу не можна вірити". Він вважає, що НАТО – це проєкт для освоєння територій після розпаду СРСР.
Про які "гарантії безпеки" мовиться
- Російське МЗС опублікувало проєкт договору між Москвою та Вашингтоном про "гарантії безпеки".
- Москва вимагає, аби Захід надав гарантії того, що НАТО не прийматиме Україну в члени Альянсу.
- Байден заявляв, що ніхто не може диктувати НАТО правила.
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