Про це розповів заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков в інтерв'ю. Рябков наголосив що Москва не блефує, коли висуває вимоги щодо питань безпеки.
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Рябков каже, що ультиматумів Росія не висувала
Заступник Лаврова підтвердив, що Москва вимагає офіційного відкликання рішення Бухарестського саміту 2008 року. У документі мовиться про те, що Україна та Грузія стануть членами НАТО.
Коли ми говоримо, що подальше розширення НАТО треба в принципі виключити, коли ми говоримо, що інфраструктуру НАТО і різного роду заходи, які є провокаційними для Росії, треба відкотити на позиції, що існували на момент підписання основного акта Росія – НАТО 1997 року, ми не блефуємо,
– сказав Рябков.
Рябков каже, що Кремль не може вдавати, наче нічого не відбувається
У МЗС Росії запевняють, що пропозиції Москви – реальні і їхнє розуміння "впроваджуватимуть всіма силами". Проте при цьому Рябков наголошує, що це – не ультиматуми.
Просто сама логіка підводить до того, що миритися з тим, що відбувається, ковтати це, вдавати, що нічого не відбувається, у нас не виходить,
– переконує Рябков.
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Що відомо про так звані "договори безпеки", які пропонує Росія
- МЗС Росії оприлюднили так звані "договори про безпеку", які представили на розгляд США та НАТО. Фактично це вимоги щодо нерозширення НАТО на схід.
- Москва начебто не встановлює дедлайнів для відповіді, проте разом з тим хоче почути її якомога швидше.
- У Держдепі Сполучених Штатів заявили, що деякі вимоги Москви є неприйнятними.
- Консультації Росія – НАТО відбудуться 12 січня.
Про те, як Путін поставив ультиматуми Заходу, в "Теории заговора":