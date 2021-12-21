Про це Блінкен повідомив під час брифінгу у Вашингтоні. Контакти з Росією щодо безпекового питання планують на початку наступного року.
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За словами державного секретаря США, перемовини будуть двосторонніми і відбудуться в рамках ОБСЄ та Північноатлантичного Альянсу.
Натомість, нових зустрічей глави Білого дому та глави Кремля не планують. Це підтвердив і Блінкен. Передусім Вашингтону та Москві потрібно попрацювати на дипломатичному рівні.
Ми хочемо бачити деескалацію з боку Росії, що вона відводить свої війська від кордону із Україною,
– наголосив Блінкен.
Глава Держдепу зауважив, що набагато простіше вести перемовини, коли відбувається деескалація, аніж, коли є загроза наступу.
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Що відомо про ультиматуми з боку Росії:
- Російське МЗС запропонував так звані "договори про безпеку".
- Суть у тому, що Росія вимагає гарантій щодо нерозширення НАТО.
- Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг наголосив, що НАТО підтримуватиме Україну.
- Проте і до перемовин з Москвою в організації готові.
- Столтенберг відповів Москві, що Україна сама може обирати свій шлях.
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