Про це Блінкен повідомив під час брифінгу у Вашингтоні. Контакти з Росією щодо безпекового питання планують на початку наступного року.

Важливо Україна хоче взяти участь у саміті НАТО в 2022 році, – Зеленський

Планів щодо нової зустрічі Путіна та Байдена немає

За словами державного секретаря США, перемовини будуть двосторонніми і відбудуться в рамках ОБСЄ та Північноатлантичного Альянсу.

Натомість, нових зустрічей глави Білого дому та глави Кремля не планують. Це підтвердив і Блінкен. Передусім Вашингтону та Москві потрібно попрацювати на дипломатичному рівні.

Ми хочемо бачити деескалацію з боку Росії, що вона відводить свої війська від кордону із Україною,

– наголосив Блінкен.

Глава Держдепу зауважив, що набагато простіше вести перемовини, коли відбувається деескалація, аніж, коли є загроза наступу.

Зверніть увагу! За словами Блінкена, США підтримують роботу нормандського формату і допомагають у цьому Німеччині та Франції.

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Що відомо про ультиматуми з боку Росії:

Російське МЗС запропонував так звані "договори про безпеку".

Суть у тому, що Росія вимагає гарантій щодо нерозширення НАТО.

Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг наголосив, що НАТО підтримуватиме Україну.

Проте і до перемовин з Москвою в організації готові.

Столтенберг відповів Москві, що Україна сама може обирати свій шлях.

Про те, як Путін готує Росію до великої війни у "Теории заговора":