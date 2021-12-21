Відповідну заяву генсек НАТО Столтенберг зробив під час пресконференції за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Румунії Ніколає Чуке. Політик наголосив, що, попри міжнародні заклики до прозорості, ескалація триває.
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Столтенберг наголосив, що НАТО продовжуватиме підтримувати Україну – політично та практично. Генсек зауважив: Альянс підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.
Також Столтенберг заявив, що Україна має право обирати власний шлях.
Я маю намір скликати нову зустріч Ради НАТО – Росія якомога швидше у Новому році. Будь-який діалог з Росією має мати за основу ключові принципи європейської безпеки та розглядати занепокоєння НАТО стосовно дій Росії,
– наголосив Столтенберг.
Генсек НАТО заявив, що діалог має відбуватися за умови консультацій з європейськими партнерами НАТО. Зокрема, Україною.
Скільки українців підтримує членство України в НАТО
- Дані Центру аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (МРІ) свідчать, що 54% населення підтримують вступ України до НАТО.
- Окрім того, 58% українців підтримують вступ України до ЄС.
- Люди переконані, що це допоможе зміцнити економічні можливості країни та посилити захист від зовнішніх загроз. Зокрема, перед обличчям російської військової агресії.
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