За інформацією Служби оборонної розвідки Данії, у Росії є глибока недовіра до Заходу. У зв'язку з цим. існує ризик "ненавмисної військової ескалації".
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"Військова ескалація може статися в дуже короткий термін", – оцінили в розвідслужбі Данії.
Російська загроза
Данські спецслужби переконані, що Росія становить загрозу в кількох сферах. Мовиться про:
- військове переозброєння поблизу Данії;
- наступальні розвідоперації Росії;
- кібершпигунську діяльність росіян.
Глава розвідки Данії Аня Далгаард-Нільсен заявила, що Росії не подобається ні географічне розташування країни, ні її членство в НАТО.
Ситуація в Балтійському морі, де відбувається високий рівень військових навчань, безумовно, викликає занепокоєння,
– підкреслила Далгаард-Нільсен.
Однак західні спецслужби впевнені, що Росія не ризикне наступати на Захід. Головна перепона для цього – участь країн Європи у Північноатлантичному альянсі.
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