За інформацією Служби оборонної розвідки Данії, у Росії є глибока недовіра до Заходу. У зв'язку з цим. існує ризик "ненавмисної військової ескалації".

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"Військова ескалація може статися в дуже короткий термін", – оцінили в розвідслужбі Данії.

Російська загроза

Данські спецслужби переконані, що Росія становить загрозу в кількох сферах. Мовиться про:

  • військове переозброєння поблизу Данії;
  • наступальні розвідоперації Росії;
  • кібершпигунську діяльність росіян.

Глава розвідки Данії Аня Далгаард-Нільсен заявила, що Росії не подобається ні географічне розташування країни, ні її членство в НАТО.

Ситуація в Балтійському морі, де відбувається високий рівень військових навчань, безумовно, викликає занепокоєння,
– підкреслила Далгаард-Нільсен.

Однак західні спецслужби впевнені, що Росія не ризикне наступати на Захід. Головна перепона для цього – участь країн Європи у Північноатлантичному альянсі.

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