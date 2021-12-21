По информации Службы оборонной разведки Дании, у России есть глубокое недоверие к Западу. В связи с этим существует риск "непреднамеренной военной эскалации".

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"Военная эскалация может произойти в очень короткий срок", – оценили в разведслужбе Дании.

Российская угроза

Датские спецслужбы убеждены, что Россия представляет угрозу в нескольких сферах. Говорится о:

военном перевооружении вблизи Дании;

наступательных разведоперациях России;

кибершпионской деятельности россиян.

Глава разведки Дании Аня Далгаард-Нильсен заявила, что России не нравится ни географическое расположение страны, ни ее членство в НАТО.

Ситуация в Балтийском море, где происходит высокий уровень военных учений, безусловно, вызывает беспокойство,

– подчеркнула Далгаард-Нильсен.

Однако западные спецслужбы уверены, что Россия не рискнет наступать на Запад. Главная преграда для этого – участие стран Европы в Североатлантическом альянсе.

Россия и НАТО: последние новости

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Однако президент Владимир Зеленский убежден, что именно Россия проложила дорогу Украине к членству в Организации.

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