По информации Службы оборонной разведки Дании, у России есть глубокое недоверие к Западу. В связи с этим существует риск "непреднамеренной военной эскалации".

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"Военная эскалация может произойти в очень короткий срок", – оценили в разведслужбе Дании.

Российская угроза

Датские спецслужбы убеждены, что Россия представляет угрозу в нескольких сферах. Говорится о:

  • военном перевооружении вблизи Дании;
  • наступательных разведоперациях России;
  • кибершпионской деятельности россиян.

Глава разведки Дании Аня Далгаард-Нильсен заявила, что России не нравится ни географическое расположение страны, ни ее членство в НАТО.

Ситуация в Балтийском море, где происходит высокий уровень военных учений, безусловно, вызывает беспокойство,
– подчеркнула Далгаард-Нильсен.

Однако западные спецслужбы уверены, что Россия не рискнет наступать на Запад. Главная преграда для этого – участие стран Европы в Североатлантическом альянсе.

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