Об этом Блинкен сообщил во время брифинга в Вашингтоне. Контакты с Россией по вопросам безопасности планируют в начале следующего года.
Важно Украина хочет принять участие в саммите НАТО в 2022 году, – Зеленский
Планов относительно новой встречи Путина и Байдена нет
По словам государственного секретаря США, переговоры будут двусторонними и состоятся в рамках ОБСЕ и НАТО.
Зато новых встреч главы Белого дома и главы Кремля не планируют. Это подтвердил и Блинкен. Это подтвердил и Блинкен. Прежде всего Вашингтону и Москве нужно поработать на дипломатическом уровне.
Мы хотим видеть деэскалацию со стороны России, что она отводит свои войска от границы с Украиной,
– подчеркнул Блинкен.
Глава Госдепа отметил, что гораздо проще вести переговоры, когда происходит деэскалация, чем, когда есть угроза наступления.
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Что известно об ультиматумах со стороны России:
- Российский МИД предложил так называемые "договоры о безопасности".
- Суть в том, что Россия требует гарантий нерасширения НАТО.
- Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО будет поддерживать Украину.
- Однако и к переговорам с Москвой в организации готовы.
- Столтенберг ответил Москве, что Украина сама может выбирать свой путь.
О том, как Путин готовит Россию к большой войне в "Теории заговора":