Об этом Блинкен сообщил во время брифинга в Вашингтоне. Контакты с Россией по вопросам безопасности планируют в начале следующего года.

Важно Украина хочет принять участие в саммите НАТО в 2022 году, – Зеленский

Планов относительно новой встречи Путина и Байдена нет

По словам государственного секретаря США, переговоры будут двусторонними и состоятся в рамках ОБСЕ и НАТО.

Зато новых встреч главы Белого дома и главы Кремля не планируют. Это подтвердил и Блинкен. Это подтвердил и Блинкен. Прежде всего Вашингтону и Москве нужно поработать на дипломатическом уровне.

Мы хотим видеть деэскалацию со стороны России, что она отводит свои войска от границы с Украиной,

– подчеркнул Блинкен.

Глава Госдепа отметил, что гораздо проще вести переговоры, когда происходит деэскалация, чем, когда есть угроза наступления.

Обратите внимание! По словам Блинкена, США поддерживают работу нормандского формата и помогают в этом Германии и Франции.

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Что известно об ультиматумах со стороны России:

Российский МИД предложил так называемые "договоры о безопасности".

Суть в том, что Россия требует гарантий нерасширения НАТО.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО будет поддерживать Украину.

Однако и к переговорам с Москвой в организации готовы.

Столтенберг ответил Москве, что Украина сама может выбирать свой путь.

О том, как Путин готовит Россию к большой войне в "Теории заговора":