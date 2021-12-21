Об этом президент Украины сообщил в резиденции "Синегора", что на Ивано-Франковщине. Здесь состоялось общее совещание послов, а накануне встреча глав государств "Люблинского треугольника".

К теме Членство Украины в НАТО поддерживают более половины украинцев

Ожидания относительно решения НАТО об Украине – серьезные

Зеленский подчеркнул, что его ожидания относительно такого решения НАТО – вполне серьезные. Речь идет об участии в саммите в Мадриде летом 2022 года.

Для нас важно, чтобы Украина там присутствовала в том или ином качестве, а также чтобы мы имели конкретную перспективу. Подчеркну, конкретную. С датами, или временным промежутком, в течение которого нас хотят видеть в Альянсе,

– пояснил Зеленский.

Отметим, что 16 декабря в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с президентом Зеленским. Глава Украины прямо спросил Столтенберга, когда Украине ожидать решения относительно членства. Конкретного года генсек Альянса не назвал.

Больше здесь Зеленский конкретно спрашивал у Столтенберга, когда Украина станет членом НАТО

Что известно об ультиматуме России к НАТО:

Россия требует у НАТО и США гарантий, что Украина не станет членом Альянса.

Более того, Москва требует срочного ответа.

В Госдепе заявили, что услышали требования Кремля и готовы к переговорам.

Однако некоторые из позиции России в Вашингтоне называют неприемлемыми.

Что говорил Зеленский о вступлении Украины в НАТО в Брюсселе: видео