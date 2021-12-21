Про це президент України повідомив в резиденції "Синьогора", що на Івано-Франківщині. Тут відбулась загальна нарада послів, а напередодні зустріч глав держав "Люблінського трикутника".

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Очікування щодо рішення НАТО про Україну – серйозні

Зеленський наголосив, що його сподівання щодо такого рішення НАТО – цілком серйозні. Мовиться про участь у саміті у Мадриді влітку 2022 року.

Для нас важливо, щоби Україна там була присутні у тій чи іншій якості, а також щоби ми мали конкретну перспективу. Підкреслю, конкретну. З датами, або часовим проміжком, упродовж якого нас хочуть бачити у Альянсі,

– пояснив Зеленський.

Зазначимо, що 16 грудня у Брюсселі генсек НАТО Єнс Столтенберг провів перемовини з президентом Зеленським. Глава України прямо запитав Столтенберга, коли Україні очікувати рішення щодо членства. Конкретного року генсек Альянсу не назвав.

Більше тут Зеленський конкретно запитував у Столтенберга, коли Україна стане членом НАТО

Що відомо про ультиматум Росії до НАТО:

Росія вимагає у НАТО та США гарантій, що Україна не стане членом Альянсу.

Ба більше, Москва вимагає термінової відповіді.

У Держдепі заявили, що почули вимоги Кремля і готові до перемовин.

Проте деякі з позиції Росії у Вашингтоні називають неприйнятними.

Що казав Зеленський про вступ України до НАТО в Брюсселі: відео