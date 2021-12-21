Про це повідомила помічниця держсекретаря США Карен Донфред. Вона зазначила, що деякі пропозиції Кремля є неприйнятними для Вашингтона.

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США готові до перемовин з Росією з питань безпеки

Донфред наголосила, що переговори з Росією з питань безпеки можуть відбутись вже у січні – за лінією НАТО та ОБСЄ. У Вашингтоні вважають, що єдиним можливим шляхом вирішення ситуацію між Росією та України є дипломатичний.

При цьому США готові і далі стримувати Москву методом санкцій. Також Сполучені Штати можуть збільшити військову допомогу Україні у випадку російської агресії. Ба більше, американська влада не виключає можливості змін у розміщенні військ НАТО в Європі.

Зверніть увагу! У Держдепі повідомили, що наразі мови про приєднання США до нормандського формату нема, проте Вашингтон його підтримуватиме.

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Що відомо про ультиматуми Росії Північноатлантичному альянсу:

Російське МЗС запропонувало НАТО та США так звані "договори про безпеку".

Таким чином Кремль вимагає гарантій щодо невступу України в Північноатлантичний альянс.

Москва пропонує відкликати рішення НАТО від 2008 року.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков наголосив, що відповідь у МЗС хочуть почути терміново.

Про те, як Путін готує Росію до війни – дивіться у "Теории заговора":