Также Лавров заверил, что Россия не выдвигает ультиматумов по поводу длительности переговоров. Несмотря на это, по мнению министра, они не могут быть долговременными.

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Лавров в который раз повторил мантру Кремля: "Западу нельзя верить". Он считает, что НАТО – это проект для освоения территорий после распада СССР.

Важно! Ранее Лавров сообщил дату переговоров Москвы и Вашингтона. Они состоятся 11 января, а на следующий день – саммит Россия – НАТО.

О каких "гарантиях безопасности" идет речь

Российский МИД опубликовал проект договора между Москвой и Вашингтоном о "гарантиях безопасности".

Москва требует, чтобы Запад предоставил гарантии того, что НАТО не будет принимать Украину в члены Альянса.

Байден заявлял, что никто не может диктовать НАТО правила.

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