По словам Борреля, сейчас конфликт находится на грани. Поэтому он предупредил, что любая агрессия будет иметь масштабные последствия и огромную цену.
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Сейчас конфликт находится на грани. Сейчас нарастает напряжение даже в отношении европейской безопасности. Россия необычным способом наращивает войска и оружие вдоль украинской границы,
– заявил Боррель.
Он отметил, что во время первой встречи президентов США и России в Женеве казалось, что они находят линии коммуникации. Впрочем сейчас мир наблюдает наращивание российских войск, а также выдвижение "гарантий безопасности".
Безопасность Европы и Украины – это дело европейцев и украинцев
Боррель подчеркнул, что его визит означает полную поддержку независимости и территориальной целостности Украины со стороны ЕС. Также работа над деэскалацией ситуации является совместной.
По его словам, главная цель – это снижение напряжения вокруг Украины.
Вопрос безопасности Европы и Украины – это то, что касается украинцев и европейцев. Снизить напряжение надо путем переговоров и твердых заявлений в поддержку Украины,
– сказал дипломат.
Что известно о визите Борреля в Украину
- Жозеп Боррель свой первый дипломатический визит в 2022 году осуществляет в Украину в знак поддержки нашего государства. Дипломат приехал 4 января и будет находиться здесь до 6 января.
- Перед поездкой он пригрозил России. Он уверял, что Европейский Союз будет действовать решительнее, если страна-агрессор осуществит новые атаки.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что визит Борреля является историческим. Это первый высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики, посетивший зону российско-украинского конфликта.
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