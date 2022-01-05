По словам Борреля, сейчас конфликт находится на грани. Поэтому он предупредил, что любая агрессия будет иметь масштабные последствия и огромную цену.

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Сейчас конфликт находится на грани. Сейчас нарастает напряжение даже в отношении европейской безопасности. Россия необычным способом наращивает войска и оружие вдоль украинской границы,

– заявил Боррель.

Он отметил, что во время первой встречи президентов США и России в Женеве казалось, что они находят линии коммуникации. Впрочем сейчас мир наблюдает наращивание российских войск, а также выдвижение "гарантий безопасности".

Безопасность Европы и Украины – это дело европейцев и украинцев

Боррель подчеркнул, что его визит означает полную поддержку независимости и территориальной целостности Украины со стороны ЕС. Также работа над деэскалацией ситуации является совместной.

По его словам, главная цель – это снижение напряжения вокруг Украины.

Вопрос безопасности Европы и Украины – это то, что касается украинцев и европейцев. Снизить напряжение надо путем переговоров и твердых заявлений в поддержку Украины,

– сказал дипломат.

Что известно о визите Борреля в Украину

Жозеп Боррель свой первый дипломатический визит в 2022 году осуществляет в Украину в знак поддержки нашего государства. Дипломат приехал 4 января и будет находиться здесь до 6 января.

Перед поездкой он пригрозил России. Он уверял, что Европейский Союз будет действовать решительнее, если страна-агрессор осуществит новые атаки.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что визит Борреля является историческим. Это первый высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики, посетивший зону российско-украинского конфликта.

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