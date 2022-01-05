За словами Борреля, зараз конфлікт перебуває на межі. Тому він попередив, що будь-яка агресія матиме масштабні наслідки і величезну ціну. –
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Зараз конфлікт знаходиться на межі. Зараз наростає напруга навіть у відношенні європейської безпеки. Росія незвичайним способом нарощує війська і зброю вздовж українського кордону,
– заявив Боррель.
Він зауважив, що під час першої зустрічі президентів США та Росії в Женеві здавалося, що вони знаходять лінії комунікації. Втім зараз світ спостерігає нарощування російських військ, а також висування "гарантій безпеки".
Безпека Європи та України – це справа європейців та українців
Боррель наголосив, що його візит означає повну підтримку незалежності і територіальної цілісності України з боку ЄС. Також робота над деескалацією ситуації є спільна.
За його словами, головна мета – це зниження напруги навколо України.
Питання безпеки Європи і України – це те, що стосується українців і європейців. Знизити напругу треба шляхом переговорів і твердих заяв на підтримку України,
– сказав дипломат.
Що відомо про візит Борреля в Україну
- Жозеп Боррель свій перший дипломатичний візит у 2022 році здійснює в Україну на знак підтримки нашої держави. Дипломат приїхав 4 січня і перебуватиме тут до 6 січня.
- Перед поїздкою він пригрозив Росії. Він запевняв, що Європейський Союз діятиме рішучіше, якщо держава-агресорка здійснить нові атаки.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошував, що візит Борреля є історичним. Це перший високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики, який відвідав зону російсько-українського конфлікту.
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