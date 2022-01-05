За словами Борреля, зараз конфлікт перебуває на межі. Тому він попередив, що будь-яка агресія матиме масштабні наслідки і величезну ціну. –

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Зараз конфлікт знаходиться на межі. Зараз наростає напруга навіть у відношенні європейської безпеки. Росія незвичайним способом нарощує війська і зброю вздовж українського кордону,

– заявив Боррель.

Він зауважив, що під час першої зустрічі президентів США та Росії в Женеві здавалося, що вони знаходять лінії комунікації. Втім зараз світ спостерігає нарощування російських військ, а також висування "гарантій безпеки".

Безпека Європи та України – це справа європейців та українців

Боррель наголосив, що його візит означає повну підтримку незалежності і територіальної цілісності України з боку ЄС. Також робота над деескалацією ситуації є спільна.

За його словами, головна мета – це зниження напруги навколо України.

Питання безпеки Європи і України – це те, що стосується українців і європейців. Знизити напругу треба шляхом переговорів і твердих заяв на підтримку України,

– сказав дипломат.

Що відомо про візит Борреля в Україну

Жозеп Боррель свій перший дипломатичний візит у 2022 році здійснює в Україну на знак підтримки нашої держави. Дипломат приїхав 4 січня і перебуватиме тут до 6 січня.

Перед поїздкою він пригрозив Росії. Він запевняв, що Європейський Союз діятиме рішучіше, якщо держава-агресорка здійснить нові атаки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошував, що візит Борреля є історичним. Це перший високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики, який відвідав зону російсько-українського конфлікту.

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