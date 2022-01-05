Визит Борреля на Донбасс – историческое событие

Кулеба заявил, что визит Борреля является историческим событием. Это первый высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики, посетивший зону российско-украинского конфликта.

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Кулеба подчеркнул, что приоритетной темой визита стала безопасность. Боррель воочию смог увидеть разрушительные последствия конфликта, а также – еще раз убедиться, какие Украина прилагает усилия для прекращения войны.

Евросоюз стоит бок о бок с Украиной в противодействии агрессивной политике России. Речь идет не только о политической поддержке, но и об очень практических решениях,

– заявил Кулеба.

В частности, недавно Украину приобщили к Европейскому фонду мира. Благодаря этому решению на укрепление возможностей ВСУ потратят более 30 миллионов евро.

Украина – преданна дипломатии

Кулеба подчеркнул, что Украина – преданна дипломатии, выполнению минских договоренностей и политическому урегулированию конфликта.

Боррель получил подробный отчет о том, как Россия регулярно нарушает минские договоренности. Сейчас Украина и ЕС имеют одну задачу – дипломатическими средствами способствовать деэскалации ситуации и тому, чтобы Москва отказалась от своих агрессивных намерений.

Продолжается системная работа над сдерживанием России. В частности, путем подготовки новых санкций.

"Украина и ЕС – единые в том, что Россия не имеет права делить Европу на зоны влияния и определять, куда, как, когда может расширяться ЕС", – подчеркнул Кулеба.

Критический момент для визита

Боррель заметил, что сейчас – очень критический момент для визита. Он стоил всех приложенных усилий.

Главный дипломат ЕС подчеркнул, что конфликт на Донбассе изменил жизнь людей, которые там проживают. Судьбы многих местных жителей – сломаны.

"Погибло очень много украинских военных, погибли мирные жители. Этот конфликт имеет очень высокую цену", – заявил Боррель.

ЕС – самый надежный партнер Украины

Он также заверил, что ЕС является самым надежным партнером Украины. Он оказывает политическую, финансовую и экономическую поддержку.

Боррель заявил: вопрос безопасности Европы и Украины касается украинцев и европейцев.

Мы здесь сегодня, чтобы подчеркнуть о полной поддержке ЕС независимости и территориальной целостности Украины. Мы здесь для того, чтобы работать вместе над деэскалацией ситуации. Любая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и огромную цену,

– подчеркнул Боррель.

Боррель и Кулеба в Станице Луганской

Визит Борреля в Украину начался в ночь на 5 января. Это первый визит, который политик совершил в 2022 году.

Боррель и Кулеба прибыли в Станицу Луганскую в среду, 5 января.

Глава МИД Украины заявил, что этот визит является знаком единства Украины и ЕС на фоне угроз России.

По возвращении в Киев Боррель встретится с представителями украинской власти.

Пресс-конференция Борреля и Кулебы: смотрите видео