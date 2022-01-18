Регионы, которые не контролирует Киев вызывают все больше беспокойства. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на заседании Европарламента в Страсбурге.

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Донбасс удаляется от Украины

По словам Борреля, восточная часть Украины, которую контролируют пророссийские боевики, все больше отдаляется от Украины.

Восточные районы все дальше и дальше удаляются от Украины, становясь все ближе и ближе к России,

– сказал дипломат.

Он убежден, что существует риск постепенного фактического присоединения районов Донбасса к России. В то же время Боррель в очередной раз предостерег Москву о последствиях военной агрессии против Украины.

Заявления Борреля во время визита в Украину

В начале января главный дипломат ЕС посещал нашу страну и стал первым высоким чиновником Европы, который отправился на Донбасс. В этом контексте он сделал ряд заявлений.

Поэтому, по словам Борреля, сейчас конфликт находится на грани. Поэтому он предупреждал, что любая агрессия будет иметь масштабные последствия и огромную цену. После визита он отметил, что теперь стал очевидцем последствий агрессии России против Украины.

Сообщали также, что Евросоюз хочет быть участником переговоров между США и Россией относительно безопасности в Европе. Из-за этого Жозеп Боррель якобы предложил министрам иностранных дел ЕС разработать собственные "гарантии безопасности".

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