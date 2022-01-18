Регіони, які не контролює Київ викликають все більше занепокоєння. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель на засіданні Європарламенту в Страсбурзі.

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Донбас віддаляється від України

За словами Борреля, східна частина України, яку контролюють проросійські бойовики, все більше віддаляється від України.

Східні райони все далі й далі віддаляються від України, стаючи все ближче й ближче до Росії,

– сказав дипломат.

Він переконаний, що існує ризик поступового фактичного приєднання районів Донбасу до Росії. Водночас Боррель вчергове застеріг Москву про наслідки військової агресії проти України.

Заяви Борреля під час візиту в Україну

На початку січня головний дипломат ЄС відвідував нашу країну і став першим високим чиновником Європи, який вирушив на Донбас. У цьому контексті він зробив низку заяв.

Відтак, за словами Борреля, зараз конфлікт перебуває на межі. Тому він попереджав, що будь-яка агресія матиме масштабні наслідки і величезну ціну. Після візиту він зазначив, що тепер став очевидцем наслідків агресії Росії проти України.

Повідомляли також, що Євросоюз хоче бути учасником переговорів між США та Росією щодо безпеки в Європі. Через це Жозеп Боррель нібито запропонував міністрам закордонних справ ЄС розробити власні "гарантії безпеки".

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