Путін при цьому вкотре цинічно наголосив, що нібито не має наступальних планів. Наступна розмова президента Франції має відбутися із Володимиром Зеленським.

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Путін хоче домовлятися

За словами помічника Макрона, президент Путін не висловлював жодних наступальних планів. Ба більше, він навіть сказав, що хоче продовжити переговори з Францією та союзниками.

У президента Франції запевнили, що цей дзвінок "дозволив домовитися про необхідність деескалації". Розмова президентів тривала понад годину.

Що відомо про спілкування Путіна та Макрона

Однією з тем розмови президентів стали так звані "гарантії безпеки". Очільник Кремля поскаржився президенту Франції на США та НАТО. Зокрема, заявив, що вони проігнорували питання "про принцип неподільності безпеки".

Також Путін та Макрон обговорили співробітництво у сфері атомної безпеки.

Раніше під час промови на засіданні Європарламенту і на тлі агресії з боку Росії французький лідер закликав до стратегічного переозброєння безпеки Європи. Він також наголошував на відкритому діалозі з Росією.

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