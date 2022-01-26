Олаф Шольц та Еммануель Макрон запевнили, що мають спільну позицію щодо агресії Росії. Політики сподіваються на деескалацію, але готові й покарати Кремль, якщо він наважиться на новий напад.

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Захід продовжує повторювати тезу про те, що Росія заплатить за нову агресію проти України

Франція та Німеччина закликали Росію до "однозначних кроків" у бік деескалації ситуації на російсько-українському кордоні. Під час спільного брифінгу 25 січня після особистої зустрічі у Берліні Олаф Шольц, німецький канцлер, та Еммануель Макрон, французький президент, наголосили на цьому, та ще на такому:

Нова російська військова агресія проти України матиме "суворі наслідки".

Якщо Росія не піде шляхом деескалації, то заплатить "дуже високу ціну".

Ми очікуємо від Росії однозначних кроків, які сприятимуть деескалації, і ми усі єдині в тому, що військова агресія викличе суворі наслідки,

– сказав Шольц.

І наголосив, що в ЄС та НАТО мають спільну позицію: "Військова агресія, яка ставить під сумнів територіальну цілісність України, матиме наслідки й дуже високу ціну". Це ж підтвердив і президент Франції: "Європейці та їх союзники займають єдину та скоординовану позицію".

З огляду на поточну ситуацію – ми усі маємо бути дуже пильними. Ми стежимо за ситуацією та її розвитком і готуємо належну відповідь,

– додав Макрон.

Також обидва лідери закликали Росію до деескалації та діалогу у всіх можливих форматах. Серед інших питань, які обговорювали під час зустрічі Шольц та Макрон, були: економіка, клімат і керівництво Німеччини у G7.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля й захищати нашу землю. А міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України, та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Зауважте: Німеччина та Франція послідовно не допомагають Україні зброєю

Що відбувається зараз, у 2022:

На тлі зростання російської загрози Німеччина принципово не допомагає Україні зброєю, а Франція взагалі з цього приводу свою позицію не озвучувала.

Хоча Макрон перед президентськими виборами активізувався: зокрема, зараз він заявив, що хоче провести переговори з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

І точнісінько така ж ситуація була й у 2014:

"Поставки зброї в Україну були б марні та сприяли б лише розширенню конфлікту", – заявляв тодішній президент Франції Франсуа Олланд.

та сприяли б лише розширенню конфлікту", – заявляв тодішній президент Франції Франсуа Олланд. А канцлерка Німеччини Ангела Меркель казала, що проти поставок озброєнь Україні, бо "це створить враження про можливість військового розвязання конфлікту".

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