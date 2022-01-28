Зеленський наголосив, що світ в останні тижні відчуває загрозу деескалації. Він підкреслив, що Україна живе так останні 8 років.

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Ми завжди готові до будь-якого сценарію. Але ми, Україна, завжди прагнемо одного – це мирне врегулювання дипломатичним шляхом,

– сказав президент.

За його словами, зараз Україна потребує особистої присутності союзників і партнерів, бо нагнітання тривоги завдає не менших економічних втрат, ніж прямі військові дії.

Україні потрібна допомога

На захід до президента прийшли 80 представників іноземних держав і міжнародних організацій. Він вкотре наголосив, що Україні потрібно допомагати і найпростіший спосіб – це бути з нами.

Володимир Зеленський також подякував партнерам України за безпекову, військову та економічну допомогу.

"Але ще одна форма допомоги, яка за своїм значенням не поступається озброєнню й фінансам, – це світова впевненість в Україні. Сигнали про стабільність, про надійність України як партнера. Тим паче коли для цього є всі підстави", – заявив президент.

Він також підкреслив, що попри всі загрози Україна продовжує реформи.

Що відомо про евакуацію дипломатів з України

На тлі загрози про ймовірний напад Росії деякі іноземні країни розпочали евакуацію своїх дипломатів з України та їх родин. Зокрема, США 24 січня надали право "добровільного виїзду" з України дипломатам. Їхнім сім'ям наказали повернутися на батьківщину.

Велика Британія теж евакуювала частину працівників свого посольства. Вивезла дипломатів й Австралія. Країна рекомендує й іншим громадянам покинути нашу державу.

Але Польща та Угорщина приєдналися до країн, які не планують наразі вивозити своїх дипломатів з території України. Відповідну заяву озвучили на тлі евакуація дипломатів інших країн з країни.

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