Зеленский подчеркнул, что мир в последние недели ощущает угрозу деэскалации. Он подчеркнул, что Украина живет так в последние 8 лет.
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Мы всегда готовы к любому сценарию. Но мы, Украина, всегда стремимся к одному – это мирное урегулирование дипломатическим путем,
– сказал президент.
По его словам, сейчас Украина нуждается в личном присутствии союзников и партнеров, потому что нагнетание тревоги наносит не меньшие экономические потери, чем прямые военные действия.
Украине нужна помощь
На мероприятие к президенту пришли 80 представителей иностранных государств и международных организаций. Он в очередной раз подчеркнул, что Украине нужно помогать и самый простой способ – быть с нами.
Владимир Зеленский также поблагодарил партнеров Украины за безопасность, военную и экономическую помощь.
"Но еще одна форма помощи, которая по своему значению не уступает вооружению и финансам – это мировая уверенность в Украине. Сигналы о стабильности, о надежности Украины как партнера. Тем более, когда для этого есть все основания", – заявил президент.
Он также подчеркнул, что, несмотря на все угрозы, Украина продолжает реформы.
Что известно об эвакуации дипломатов из Украины
- На фоне угрозы вероятного нападения России некоторые страны начали эвакуацию своих дипломатов из Украины и их семей. В частности, США 24 января предоставили право "добровольного выезда" из Украины дипломатам. Их семьям приказали вернуться на родину.
- Великобритания тоже эвакуировала часть работников своего посольства. Увезла дипломатов и Австралия. Страна рекомендует и другим гражданам покинуть наше государство.
- Но Польша и Венгрия присоединились к странам, которые не планируют вывозить своих дипломатов с территории Украины. Соответствующее заявление было озвучено на фоне эвакуации дипломатов других стран из Украины.
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