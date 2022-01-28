Зеленский подчеркнул, что мир в последние недели ощущает угрозу деэскалации. Он подчеркнул, что Украина живет так в последние 8 лет.

К теме У нас не Титаник, – Зеленский заявил, что эвакуация дипломатов была ошибкой

Мы всегда готовы к любому сценарию. Но мы, Украина, всегда стремимся к одному – это мирное урегулирование дипломатическим путем,

– сказал президент.

По его словам, сейчас Украина нуждается в личном присутствии союзников и партнеров, потому что нагнетание тревоги наносит не меньшие экономические потери, чем прямые военные действия.

Украине нужна помощь

На мероприятие к президенту пришли 80 представителей иностранных государств и международных организаций. Он в очередной раз подчеркнул, что Украине нужно помогать и самый простой способ – быть с нами.

Владимир Зеленский также поблагодарил партнеров Украины за безопасность, военную и экономическую помощь.

"Но еще одна форма помощи, которая по своему значению не уступает вооружению и финансам – это мировая уверенность в Украине. Сигналы о стабильности, о надежности Украины как партнера. Тем более, когда для этого есть все основания", – заявил президент.

Он также подчеркнул, что, несмотря на все угрозы, Украина продолжает реформы.

Что известно об эвакуации дипломатов из Украины

На фоне угрозы вероятного нападения России некоторые страны начали эвакуацию своих дипломатов из Украины и их семей. В частности, США 24 января предоставили право "добровольного выезда" из Украины дипломатам. Их семьям приказали вернуться на родину.

Великобритания тоже эвакуировала часть работников своего посольства. Увезла дипломатов и Австралия. Страна рекомендует и другим гражданам покинуть наше государство.

Но Польша и Венгрия присоединились к странам, которые не планируют вывозить своих дипломатов с территории Украины. Соответствующее заявление было озвучено на фоне эвакуации дипломатов других стран из Украины.

Вас может заинтересовать мнение президента о санкциях: смотрите видео