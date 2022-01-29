Это шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета. Гранатомет одноразовый, однако очень точный.

К теме Военные учатся применять британские противотанковые комплексы NLAW на Львовщине: интересные фото

Ракета стреляет на расстояние до 600 метров

По словам военных экспертов, это такой себе Javelin для коротких дистанций, который, к примеру, не имеет аналогов в России. Военные добавляют, что это оружие значительно комфортнее на близких дистанциях. Стреляет на расстояние до 600 метров.

Военные учения на Львовщине с британским вооружением: смотрите сюжет 24 канала

"Ракета вылетает, перелетает над танком и залетает в танк. Установка очень легка в обучении и пользовании. Вражеские танки противника будут уничтожены 100%. Высокоточное оружие. Классное. Нам всем понравилось", – рассказал один из военнослужащих.

Интересно Укрепит наше войско, – в Минобороны рассказали о вооружении, которое получили из Британии

Использовать новые противотанковые ракетные комплексы можно на любой местности с разных позиций. Лучше всего управляемая ракета подходит для боев в городе.

В урбанизированной местности, где расстояние улиц и между зданиями от 20 до 40 метров, разрешено использовать противотанковое средство. Мы подготовили до 40 инструкторов, которые будут готовить солдат для воинских частей. Они выполняют задачи в районе ООС. Николай Губень Начальник управления доктрин Генштаба

Инструкторы будут готовить еще больше бойцов

Теперь наше войско укомплектовано самым современным противотанковым оружием. Командующий подготовки командования сухопутных войск ВСУ Игорь Палагнюк рассказал, что в Украине есть средства, которые можно использовать на расстоянии до 5 километров.

Противотанковое средство поступило именно для ближнего боя. Сейчас оно учтено и уже поставляется непосредственно в воинские части,

– отметил Палагнюк.

Еще часть этого современного оружия уже есть на Донбассе. Тем временем миротворцы из Британии научили использовать оружие 40 украинских инструкторов. Те, в свою очередь, уже вскоре подготовят еще больше специалистов в разных воинских частях.