Це шведсько-британська переносна протитанкова керована ракета. Гранатомет є одноразовим, проте дуже точним.

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Ракета стріляє на відстань до 600 метрів

За словами військових експертів, це такий собі Javelin для коротких дистанцій, який, до прикладу, не має аналогів у Росії. Військові додають, що ця зброя значно комфортніша на близьких дистанціях. Стріляє на відстань до 600 метрів.

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"Ракета вилітає, перелітає над танком і залітає в танк. Установка дуже легка у навчанні й користуванні. Ворожі танки противника будуть знищені 100%. Високоточна зброя. Класна. Нам усім сподобалось", – розповів один із військовослужбовців.

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Використовувати нові протитанкові ракетні комплекси можна на будь-якій місцевості з різних позицій. Найкраще керована ракета підходить для боїв у місті.

В урбанізованій місцевості, де відстань вулиць і між будівлями від 20 до 40 метрів, дозволено використовувати протитанковий засіб. Ми підготували до 40 інструкторів, які готуватимуть солдат для військових частин. Вони виконують завдання в районі ООС. Микола Губень Начальник управління доктрин Генштабу

Інструктори готуватимуть ще більше бійців

Тепер наше військо укомплектоване найсучаснішою протитанковою зброєю. Командувач підготовки командування сухопутних військ ЗСУ Ігор Палагнюк розповів, що в Україні є засоби, які можна використовувати на відстані до 5 кілометрів.

Протитанковий засіб надійшов саме для ближнього бою. Зараз він облікований і уже поставляється безпосередньо у військові частини,

– відзначив Палагнюк.

Ще частина цієї сучасної зброї уже є на Донбасі. Тим часом миротворці з Британії навчили використовувати зброю 40 українських інструкторів. Ті, своєю чергою, уже невдовзі підготують ще більше фахівців у різних військових частинах.