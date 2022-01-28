По словам Лукашенко, первый из них – если против Беларуси совершат прямую агрессию. Второй – если "нападут" на Россию. Также самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что "война – это очень страшно".

Заметьте Лукашенко пригрозил стянуть на границу с Украиной "целый контингент белорусской армии"

Да, она (война – 24 канал) будет. Но лишь в двух случаях,

– заявил Лукашенко.

Также он обратился к Западу и заявил, что "победы в этой войне не будет".

Путин использует Лукашенко

Экс-министр культуры Беларуси, дипломат Павел Латушко отметил, что риторика Лукашенко – абсолютно антиукраинская. Он постоянно болтает о "националистах и украинском оружии в Беларуси". В то же время речь идет не только о словах, но и о действиях.

В частности, глава Кремля Владимир Путин может использовать Лукашенко для достижения собственных целей.

Этого человека Путин использует как полезного идиота в случае обеспечения вторжения с территории Беларуси в Украину,

– заверил Латушко.

Россия стягивает оружие в Беларусь

Между тем Россия активно стягивает в Беларусь военную технику. По официальной версии Кремля – якобы для проведения учений".

В частности, в Беларусь уже перебросили бронеавтомобиль "Тигр", БМП-3 и МТ-ЛБ.

Что войска России делают в Беларуси: смотрите видео