Доказом є те, що Лукашенко фактично і юридично визнав Крим "російським", а також погрожує Україні можливими воєнними діями. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив ексміністр культури Білорусі, дипломат Павло Латушко.
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Як зазначив Латушко, також самопроголошений президент Білорусі постійно говорить про націоналістів і українську зброю у Білорусі.
Цю людину Путін використає як корисного ідіота у разі забезпечення вторгнення з території Білорусі в Україну,
– запевнив білоруський опозиціонер.
Що відбувається поблизу українського кордону
Латушко зазначив, що у Білорусі вже є десятки ешелонів з воєнною технікою Росії. Загалом їх начебто має прибути 200.
"Можете уявити, якою буде кількість російських військових, які перебуватимуть на території Білорусі у найближчі дні. В бойовій готовності збройні сили Білорусі, велике угрупування збройних сил Росії, зокрема, військово-морські сили, повітряно-космічні сили, С-400", – сказав Латушко.
Він наголосив, що не можна виключати мобілізації білоруських резервістів з 1 лютого для так званих навчань.
Якщо цього недостатньо і ви вважаєте, що це мирні дії щодо України – я співчуваю. Можна засунути голову у пісок, не помічати цього і розраховувати, що Лукашенко "проявить мудрість і добро",
– додав Латушко.
Дипломат вважає, що навіть якщо зараз не відбудеться ескалації ситуації на кордоні України – це буде протидія США та НАТО, які цього недопустять.
Латушко про стосунки Путіна та Лукашенка: дивіться відео
Загроза нападу на Україну з Білорусі
- У Держдепі США 19 січня офіційно заявили, що існує загроза нападу Росії на Україну з території Білорусі.
- Білорусь таку заяву висміяла та назвала "набором страшилок".
- Водночас військовий експерт Олег Жданов вважає, що ймовірність вторгнення Росії з боку Білорусі існує, але вона дуже низька.