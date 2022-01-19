Соответствующее заявление озвучил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз. Он назвал слова Госдепа США "набором фантазий и страшилок".

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Он считает, что США это делают якобы намеренно.

Удивительный набор фантазий и страшилок. К тому же сделанный вполне намеренно, даже анонимная форма подачи говорит об этом,

– сказал Глаз.

Он добавил, что "российские коллеги назвали это дезинформацией". Он, используя мантру Кремля, заверил, что США бросают ложь в информационное пространство для нагнетания обстановки.

"Непонятно только, почему они считают всех вокруг глупее себя и рассчитывают, что эти заезженные приемы пройдут", – отметил Глаз.

Возможное наступление России из Беларуси

США уже "приватно" поговорили с Минском о перемещении российских военных в Беларусь.

18 января в Беларусь прибыли первые подразделения российских войск.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что вероятность вторжения России со стороны Беларуси существует, но она очень низкая.

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