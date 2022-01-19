Відповідну заяву озвучив прессекретар міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз. Він назвав слова Держдепу США "набором фантазій і страшилок".

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Він вважає, що США це роблять нібито навмисно.

Дивовижний набір фантазій і страшилок. До того ж зроблений цілком навмисно, навіть анонімна форма подачі говорить про це,

– сказав Глаз.

Він додав, що "російські колеги назвали це дезінформацією". Він, використовуючи мантру Кремля, запевнив, що США кидають брехню в інформаційний простір для нагнітання обстановки.

"Незрозуміло тільки, чому вони вважають всіх навколо дурнішими за себе і розраховують, що ці заїжджені прийоми знову пройдуть", – зазначив Глаз.

Можливий наступ Росії з Білорусі

США вже "приватно" поговорили з Мінськом щодо переміщення російських військових до Білорус.

18 січня до Білорусі прибули перші підрозділи російських військ. Пояснюють, що це нібито для навчання.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ймовірність вторгнення Росії з боку Білорусі існує, але вона дуже низька.

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