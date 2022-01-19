Відповідну заяву озвучив прессекретар міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз. Він назвав слова Держдепу США "набором фантазій і страшилок".

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Він вважає, що США це роблять нібито навмисно.

Дивовижний набір фантазій і страшилок. До того ж зроблений цілком навмисно, навіть анонімна форма подачі говорить про це,
– сказав Глаз.

Він додав, що "російські колеги назвали це дезінформацією". Він, використовуючи мантру Кремля, запевнив, що США кидають брехню в інформаційний простір для нагнітання обстановки.

"Незрозуміло тільки, чому вони вважають всіх навколо дурнішими за себе і розраховують, що ці заїжджені прийоми знову пройдуть", – зазначив Глаз.

Можливий наступ Росії з Білорусі

  • США вже "приватно" поговорили з Мінськом щодо переміщення російських військових до Білорус.
  • 18 січня до Білорусі прибули перші підрозділи російських військ. Пояснюють, що це нібито для навчання.
  • Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ймовірність вторгнення Росії з боку Білорусі існує, але вона дуже низька.

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